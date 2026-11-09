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09 ноября, 10:48

Регионы

Стипендии для педагогов-блогеров ввели в Мурманской области

Фото: 123RF.com/milkos

Специальная стипендия для педагогов-блогеров появилась в Мурманской области. Она составляет от 5 до 15 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в МАХ.

"Подвели итоги первого отбора: 15 учителей и преподавателей из Мурманска, Кандалакши, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь и Ловозера получат ежемесячные выплаты", – указал он.

Стипендии будут действовать год. По словам Чибиса, они были введены для поддержки тех, кто рассказывает о своей работе, опыте, помогает школьникам с выбором профессии и поднимает престиж учителей.

Ранее Владимир Путин поручил дополнительно поддержать аспирантов и молодых ученых, которые ведут исследования в области педагогики. Меры должны вписаться в уже действующие программы.

Кроме того, Минпросвещения и Минобрнауки РФ должны проследить, чтобы при реализации программ высшего педагогического образования студенты осваивали навыки наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах и современные технологии такой работы.

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