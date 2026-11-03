Путин поручил оказать допподдержку аспирантам и ученым в области педагогики

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Владимир Путин поручил дополнительно поддержать аспирантов и молодых ученых, которые ведут исследования в области педагогики. Перечень поручений главы государства по итогам встречи с учителями и студентами педагогических специальностей опубликован на сайте Кремля.

Подготовить предложения следует правительству совместно с администрацией президента. Речь идет в том числе о научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, а также о разработке и внедрении новых образовательных технологий.

Меры должны вписаться в уже действующие программы поддержки аспирантов и ученых. Доклад по этому вопросу российский лидер ждет до 1 февраля 2027 года.

Кроме того, Минпросвещения и Минобрнауки России должны проследить, чтобы при реализации программ высшего педагогического образования студенты осваивали навыки наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах и современные технологии такой работы.

Также оба ведомства представят предложения о привлечении научно-педагогических работников вузов, которые готовят кадры по укрупненной группе специальностей "Образование и педагогические науки", к наставничеству над учителями, впервые приступающими к преподаванию. Срок исполнения – 1 сентября 2027 года.

Еще одно поручение Минпросвещения получило вместе с исполнительными органами субъектов РФ: представить предложения о разработке и запуске программы, по которой педагогические работники смогут посещать ведущие научные и образовательные организации, а также высокотехнологичные предприятия. Выполнить это нужно к 1 июня 2027 года.

Ранее Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования. Инициативу предложил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. По мнению преподавателя, такая нейросеть могла бы помогать учителям создавать презентации, медиаконтент и цифровые приложения для уроков.