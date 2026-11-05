CAS заявил, что IIHF не доказала правомерность недопуска россиян на турниры

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Спортивный арбитражный суд (CAS) повторно указал на отсутствие у Международной федерации хоккея (IIHF) необходимых доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В CAS добавили, что арбитражная коллегия проверила решения IIHF, принятые в июле 2026 года, на соответствие уставам и регламентам организации. Достаточных правовых оснований для отстранения россиян не было. Суд также отметил, что аналогичные опасения ранее возникали и внутри самой IIHF.

Ранее CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив 5 резолюций совета организации. Однако в IIHF заявили, что не согласны с вердиктом и намерены оценить порядок его исполнения.

После этого сборные Латвии, Норвегии, Чехии, Финляндии, Швеции и Дании приняли решение бойкотировать матчи против россиян. Канада также заявила, что не станет выдавать спортсменам из России и Белоруссии визы для участия в турнирах на своей территории.