Сборная Дании отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею в 2027 году

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Сборная Дании не будет проводить матч против российской команды на чемпионате мира по хоккею в 2027 году. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Дании Хенрик Бах Нильсен в комментарии газете Politiken.

По его словам, о принятом решении уже сообщили совету Международной федерации хоккея (IIHF). Ранее от игры с россиянами также отказались федерации Норвегии и Швеции.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

Глава Федерации хоккея Украины Сергей Мазур, в свою очередь, заявил, что разочарован решением CAS и считает его не только несправедливым, но и порочащим достижения украинского хоккея.