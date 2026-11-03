Сборная Швеции отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Сборная Швеции не выйдет на лед против команды России на чемпионате мира – 2027. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации хоккея Швеции.

"Решение совета означает, что сборная Швеции не будет играть матчи со сборной России", – указано в публикации.

При этом в федерации уточнили: от участия в чемпионатах мира, где выступает Россия, страна отказываться не собирается.

Это решение стало вторым подобным. Ранее о том же сообщила Федерация хоккея Норвегии – спортсмены данной страны также не намерены проводить матчи с российской сборной на чемпионате мира.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Суд отменил все пять резолюций совета Международной федерации хоккея.

На этом фоне СМИ сообщили, что шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать чемпионат из-за решения о допуске российских сборных. При этом сотрудничество компании с IIHF продолжалось 37 лет.