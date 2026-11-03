Reuters: спонсоры ЧМ по хоккею стали уходить из-за допуска российских сборных

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Шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать мужской чемпионат мира по хоккею из-за решения о допуске российских сборных. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Reuters.

"В следующем (2027. – Прим. ред.) году логотип компании больше не будет связан с турниром под эгидой федерации", – сказал глава AJ Products Дэвид Брей.

Сотрудничество компании с Международной федерацией хоккея (IIHF) продолжалось 37 лет.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Суд отменил все пять резолюций совета Международной федерацией хоккея.

В последней выразили разочарование вердиктом и заявили, что оценят необходимые для его исполнения меры и их последствия. Там также подчеркнули, что приоритетами остаются безопасность участников и сохранение целостности соревнований.