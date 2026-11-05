Зеленский заявил, что США задолжали Украине 16 миллиардов долларов

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев недополучил от Вашингтона 16 миллиардов долларов обещанной помощи. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

"По прошлым договоренностям и по прошлым решениям 16 миллиардов долларов были остановлены и не выданы. Как бы там ни было, мы благодарны за все, что было предоставлено, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться", – приводит ТАСС слова Зеленского.

Он также отметил, что намерен "работать" над новым пакетом помощи от США.

Ранее Евросоюз выделил Украине новый пакет финансовой помощи объемом 4,36 миллиарда евро. Утверждалось, что финансирование позволит обеспечить работу основных государственных служб, а также покрыть неотложные оборонные потребности страны.

В свою очередь, страны "Большой семерки" (G7) с начала этого года выдали Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов. Деньги были выделены за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов.