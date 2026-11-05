Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 23:35

Политика

Зеленский заявил, что США задолжали Украине 16 миллиардов долларов

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев недополучил от Вашингтона 16 миллиардов долларов обещанной помощи. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

"По прошлым договоренностям и по прошлым решениям 16 миллиардов долларов были остановлены и не выданы. Как бы там ни было, мы благодарны за все, что было предоставлено, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться", – приводит ТАСС слова Зеленского.

Он также отметил, что намерен "работать" над новым пакетом помощи от США.

Ранее Евросоюз выделил Украине новый пакет финансовой помощи объемом 4,36 миллиарда евро. Утверждалось, что финансирование позволит обеспечить работу основных государственных служб, а также покрыть неотложные оборонные потребности страны.

В свою очередь, страны "Большой семерки" (G7) с начала этого года выдали Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов. Деньги были выделены за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика