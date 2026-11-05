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05 ноября, 12:36

Политика

Зеленский обвинил Маска во вмешательстве в политику Европы и Украины

Фото: AP/Omar Havana

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американский бизнесмен Илон Маск вмешивается в политические процессы в Европе и на Украине. Таким мнением глава киевского режима поделился в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает RT.

"Он не имеет права влиять на эти вещи", – сказал украинский лидер и напомнил, что Маск является гражданином другой страны.

Ранее СМИ заметили, что Маск изменил отношение к Украине – от масштабной поддержки до открытой критики. Еще в 2022 году он передавал Киеву тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, но со временем его позиция стала более критичной.

В частности, Зеленский жаловался, что бизнесмен не выходит с ним на связь. Президент Украины говорил, что после действий со стороны SpaceX он захотел поговорить с американским бизнесменом, но в итоге с Зеленским так и не связались.

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