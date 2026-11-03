Зеленский пожаловался, что Маск не выходит с ним на контакт

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск не выходит с ним на связь. Об этом он рассказал в интервью PBS, передает RT.

По словам Зеленского, в самом начале украинского конфликта Маск поддерживал связь с ним и Владимиром Путиным. Но когда после действий со стороны SpaceX политик захотел поговорить с Маском, с ним так и не связались.

Ранее СМИ заметили, что основатель SpaceX изменил отношение к Украине – от масштабной поддержки до открытой критики. Еще в 2022 году предприниматель передал Киеву тысячи терминалов спутниковой связи Starlink. Позднее украинские военные стали активно использовать систему для управления беспилотниками и координации войск.

Однако кадры боевых атак с применением Starlink, по версии журналистов, вызвали серьезные опасения внутри SpaceX. Сам Маск позднее указывал, что система спутникового интернета создавалась исключительно для мирных целей и не предназначалась для ведения боевых действий.

Кроме того, позиция предпринимателя в целом стала более критичной по отношению к Украине. Сбои в работе Starlink на украинской территории также продемонстрировали возможность отключения сервиса по решению Маска.

