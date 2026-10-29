The Atlantic: Маск изменил отношение к Украине от поддержки к критике

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Основатель SpaceX Илон Маск изменил отношение к Украине – от масштабной поддержки до открытой критики. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Atlantic.

В 2022 году предприниматель передал Киеву тысячи терминалов спутниковой связи Starlink. Позднее украинские военные стали активно использовать систему для управления беспилотниками и координации войск. Однако кадры боевых атак с применением Starlink вызвали серьезные опасения внутри SpaceX.

Сам Маск в беседе со своим биографом Уолтером Айзексоном подчеркивал, что система спутникового интернета создавалась исключительно для мирных целей и не предназначалась для ведения боевых действий.

По данным издания, источники из окружения бизнесмена подтверждают, что его позиция со временем стала более критичной по отношению к Украине. Недавние сбои в работе Starlink на украинской территории, как отмечают авторы материала, также продемонстрировали возможность отключения сервиса по решению Маска.

В последнее время Маск действительно все чаще выступал с критикой украинских властей. К примеру, он прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа, в котором тот обвинял Зеленского в атаках на российские нефтезаводы. По словам бизнесмена, украинский лидер "зашел слишком далеко". Затем Маск призвал украинского президента уйти в отставку, заявив, что "бойня продолжится", пока тот остается у власти.

Позже он обвинил украинские элиты в обогащении за счет конфликта. По его словам, между элитами и простыми гражданами на Украине сложилось колоссальное расхождение интересов: первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих в страну, тогда как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах.