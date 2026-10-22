Маск пригрозил сенаторам, требующим расследовать замедление Starlink на Украине

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Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск ответил американским сенаторам, которые призвали Пентагон провести расследование ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине. Предприниматель пообещал "прийти за каждым", кто будет ему препятствовать.

"Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками", – написал Маск в соцсети X.

Так бизнесмен прокомментировал обращение сенатора Джинн Шахин и еще восьми законодателей от обеих партий. В письме они попросили Пентагон провести проверку в связи с перебоями в работе систем спутниковой связи Starlink и Starshield на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к системе спутниковой связи Starshield. По словам дипломата, вопрос о предоставлении доступа остается предметом обсуждения. При этом он подчеркнул, что Белый дом не давал каких-либо распоряжений по поводу работы сети Starlink.

Как утверждают СМИ, Маск самостоятельно распорядился замедлить Украине доступ к системе Starshield. Бизнесмен принял это решение в одностороннем порядке, и президент США Дональд Трамп не отдавал каких-либо указаний.

По информации журналистов, украинская армия потеряла беспилотники стоимостью более 1 миллиона долларов (приблизительно 81,9 миллиона рублей) из-за перебоев со связью Starshield. Многие дроны "просто упали с неба".