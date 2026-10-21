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21 октября, 21:31

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NYT: ВСУ потеряли беспилотники стоимостью 1 млн долларов из-за перебоев со Starshield

ВСУ потеряли беспилотники стоимостью 1 млн долларов из-за перебоев со Starshield

Фото: 123RF.com/appolegi

Вооруженные силы Украины потеряли беспилотники стоимостью более 1 миллиона долларов (приблизительно 81,9 миллиона рублей. – Прим. ред.) из-за перебоев со спутниковой связью Starshield, которая используется для обеспечения защищенной связи. Об этом сообщила New York Times (NYT).

Как рассказал изданию высокопоставленный украинский командир, БПЛА потеряли связь с операторами на земле. Многие дроны "просто упали с неба". По словам источника газеты, его подразделение было вынуждено на три дня приостановить все операции на передовой.

Ранее экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что компания предпринимателя Илона Маска SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. При этом об стало известно от самих военнослужащих. Позже президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране.

Между тем СМИ сообщили, что Маск убедил американского лидера Трампа ограничить скорость спутниковой связи на Украине, чтобы затруднить ее использование украинскими военными. Согласие президента США открыло Пентагону возможность замедлить работу военной системы Starshield.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к системе спутниковой связи Starshield. По его словам, вопрос о предоставлении доступа остается предметом обсуждения. При этом политик подчеркнул, что Белый дом не распоряжался ограничивать работу коммерческой спутниковой сети Starlink.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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