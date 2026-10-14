Зеленский признал проблемы в работе Starlink на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране. Фрагмент интервью размещен в аккаунте соцсети X британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.

"Понимаем, что происходит. Они (США – Прим. ред.) отключили систему – это их решение", – отметил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что это ошибка или техническая проблема.

Экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко ранее заявил, что SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. При этом о лимитах стало известно от самих военнослужащих.

После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил американского предпринимателя Илона Маска в политических играх.

Евросоюз, в свою очередь, выразил готовность предоставить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас обеспечивают американские Starlink и Starshield, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов. В организации уточнили, что как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году.

