Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 21:18

Политика

Зеленский признал проблемы в работе Starlink на Украине

Фото: AP Photo/POOL/Henry Nicholls

Президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране. Фрагмент интервью размещен в аккаунте соцсети X британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.

"Понимаем, что происходит. Они (США – Прим. ред.) отключили систему – это их решение", – отметил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что это ошибка или техническая проблема.

Экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко ранее заявил, что SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. При этом о лимитах стало известно от самих военнослужащих.

После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил американского предпринимателя Илона Маска в политических играх.

Евросоюз, в свою очередь, выразил готовность предоставить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас обеспечивают американские Starlink и Starshield, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов. В организации уточнили, что как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году.

Читайте также


политика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика