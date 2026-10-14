ЕС может заменить часть услуг Starlink для Украины к 2029 году

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Евросоюз способен дать Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас обеспечивают американские Starlink и Starshield, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"Мы рассматриваем возможность к началу 2027 года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв", – приводит его слова РИА Новости.

Действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые ресурсы государств ЕС и начала работу в январе 2026 года. Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с Украиной о ее полноценном подключении к этой системе.

Ренье признал, что гражданские и военные потребности Киева различаются. Базовую связь, позволяющую оставаться на связи, могут обеспечивать существующие спутниковые мощности стран – членов ЕС, а услуги военного назначения потенциально готовы предоставлять коммерческие операторы.

Журналисты не раз спрашивали, могут ли европейские системы заменить Starshield. Это происходило на фоне сообщений об ограничении скорости американской спутниковой связи, которую украинские военные используют в том числе для управления беспилотниками. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать возможности Европы и США.

Пиньо отметила, что Еврокомиссия знает о сообщениях о перебоях в работе Starlink, но пока не располагает достаточной информацией для комментариев.

"У нас нет никаких признаков того, что обмен разведывательной информацией прекратился", – отметила представитель ЕК.

Перед этим появлялись сообщения, что скорость Starlink и Starshield для украинских военных ограничили. Это может сказаться на применении беспилотных систем. Причины и масштабы ограничений официально не установили.

Европейская спутниковая группировка IRIS, которая должна включать более 300 аппаратов, создается для защищенной связи и снижения зависимости ЕС от иностранных операторов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала остановить поставки вооружений Украине и передачу разведывательных данных. Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не получил от партнеров разведданных. Но Трамп опроверг информацию о приостановке.

Вместе с тем SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. На Украине заявили, что в результате сорвался ряд операций.

