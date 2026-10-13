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13 октября, 12:50

Политика

Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнеров

Фото: AP Photo/Dan Bashakov

Украина не получила от партнеров разведывательных данных перед взрывами, которые произошли минувшей ночью. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Это (передача разведданных. – Прим. ред.) – один из наиболее критичных вопросов", – заявил он.

Поздно вечером 12 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, которые прозвучали до объявления воздушной тревоги. Журналисты заявили, что ВСУ не имели сведений о пусках ракет со стороны России. Радиолокационные средства обнаружили баллистические цели только во время удара.

Тем временем зарубежные СМИ сообщили, что США и страны Европы обсуждают мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, состоящую из четырех ключевых пунктов. Логика плана в том, чтобы сделать проблему и ее решение масштабнее, помочь обеим сторонам увидеть послевоенную картину и подтолкнуть их к уступкам.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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