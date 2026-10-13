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13 октября, 08:30

Политика

ВСУ не получили данных о запуске российских ракет до взрывов в Киеве

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели сведений о пусках ракет со стороны России до того, как в Киеве не раздались взрывы. Об этом пишет RT со ссылкой на местное издание.

Отмечается, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели только во время удара. Причины уточняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева и мэра города Виталия Кличко в провале подготовки инфраструктуры к российским массированным ударам. Он добавил, что украинская энергетическая инфраструктура сейчас сильно повреждена, восстановительные работы идут круглосуточно.

Из-за проблем с электричеством и водоснабжением в украинской столице Кличко призвал жителей временно переехать. Он заявил, что сейчас город находится в "режиме выживания" перед зимой.

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