Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) минувшей ночью применили беспилотники против объектов энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, а также против судов, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Среди пораженных целей в оборонном ведомстве назвали электроподстанцию "Заречье" на 110 киловольт в Белой Церкви Киевской области. Она обеспечивала работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

В Одесской области удар пришелся по резервуару с горючим в населенном пункте Килия, где хранилось топливо для ВСУ. Еще одной целью стал сухогруз в Черном море южнее Одессы. На Украину он доставлял грузы военного назначения.

Кроме того, поражены четыре железнодорожных локомотива: в населенных пунктах Синельниково Днепропетровской области, Коростень Житомирской области и Люботин Харьковской области. Они использовались для перевозки вооружения и военной техники.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Для атаки использовали ударные дроны и высокоточное оружие наземного базирования. В Черном море, юго-восточнее Одессы, поражен сухогруз.