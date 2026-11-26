Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки применили ударные беспилотники и высокоточное оружие наземного базирования. В Черном море, юго-восточнее Одессы, поразили сухогруз, который, как утверждает Минобороны, доставлял на Украину грузы двойного назначения и военное имущество.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по логистическим объектам в Киевской и Одесской областях, которые, по данным ведомства, использовались для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

В частности, в Белой Церкви поразили терминал "Новой почты", а в Одесской области – центры "Нерубайское" и "Блум". Там хранили грузы двойного назначения и военное имущество, поступавшие для украинских военных.

