Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение площадью 146,3 квадратного метра выставили на городские торги в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Объект расположен в современном жилом доме рядом с одноименной станцией метро, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Помещение находится на Шереметьевской улице, доме 13, корпусе 1. У него свободное назначение и отдельный вход с улицы. Площадь позволяет организовать внутри несколько функциональных зон.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что близость к метро и платформе четвертого Московского центрального диаметра делает объект привлекательным для бизнеса. Такая недвижимость может заинтересовать как начинающих предпринимателей, так и действующие компании, планирующие открыть новую точку обслуживания клиентов.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 30 ноября. Продавцом выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное столичному департаменту городского имущества.

Открытые торги состоятся 3 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Для участия претендентам понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на городские торги выставили два помещения свободного назначения в комплексе "Дом на набережной" в районе Якиманка. Объекты площадью 151,4 и 385,2 квадратного метра расположены недалеко от станции метро "Кропоткинская" на первом и седьмом этажах.