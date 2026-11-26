Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Открытое горение на складе мебельной фабрики в подмосковных Электроуглях ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сейчас пожарные проливают конструкции и разбирают поврежденные части здания. Площадь пожара достигла 1,6 тысячи квадратных метров. Во время ЧП произошло частичное обрушение здания.

Возгорание возникло на территории предприятия в Сафоновском переулке, доме 7. К ликвидации пожара привлекли около 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее открытое горение ликвидировали на территории промышленной зоны "Силикатная" в подмосковных Котельниках. По предварительной информации, никто не пострадал.