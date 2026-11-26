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Перед началом Рождественского поста верующим советуют заранее выбрать подходящую меру ограничений и придерживаться ее на протяжении всего периода воздержания. Не менее важно сохранять молитвенный настрой, поскольку пост не должен сводиться только к ограничениям в питании. Об этом РИА Новости рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По словам священнослужителя, Рождественский пост длится 40 дней и считается достаточно мягким. Он подчеркнул, что во время поста главное – не оставлять молитву.

Феодорит отметил, что верующему следует заранее решить, будет ли он соблюдать церковный устав или выберет облегченный вариант. После этого не стоит постоянно менять степень ограничений.

Священнослужитель пояснил, что пост предполагает не столько голодание, сколько проявление собственной воли и стремление к Богу. Поэтому выбранной меры воздержания лучше придерживаться последовательно.

Рождественский пост в Русской православной церкви начинается 28 ноября и заканчивается в ночь на 7 января, когда отмечают Рождество Христово. Мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов. Перед праздником ограничения становятся строже. При этом меру поста советуют согласовывать со священником с учетом жизненных обстоятельств и самочувствия.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что без веры в Бога жить невозможно. Он подчеркнул, что вера и надежда на Божью помощь в любых делах позволяют человеку преодолевать различные испытания.