Фото: ТАСС/AP/Hannah McKay

Европейским союзникам Вашингтона необходимо определиться с единым представителем для возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По мнению спецпосланника, формат из восьми участников также возможен. На вопрос, кто именно мог бы выступить от имени европейских союзников США, он не ответил.

"Это решать не мне", – подчеркнул Кушнер.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в контактах с представителями европейских государств не поднимается вопрос об их возможном присоединении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом Москва продолжает поддерживать контакты с представителями ряда европейских стран.