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Российский рынок красной рыбы и икры обеспечен стабильно, а физического дефицита красной икры не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что предложение складывается из продукции текущего и предыдущего сезонов, аквакультурной рыбы и импортных поставок.

Перед новогодними праздниками возможны конъюнктурные и сезонные колебания стоимости, однако условий для ажиотажного спроса нет. Обоснованность ценовой динамики, по мнению Росрыболовства, следует оценивать по всей товаропроводящей цепочке – от импортеров и дистрибьюторов до организаций торговли.

В торговом обороте сейчас остается продукция, выпущенная по итогам успешной путины 2025 года. Параллельно увеличивается доля отечественной аквакультуры: ее объемы слабее привязаны к цикличным подходам тихоокеанских лососей.

По данным Россельхознадзора, за лососевую путину в системе "ВетИС" оформили производство около 5,2 тысячи тонн икры лососевых. Предложение также включает переходящие запасы прошлогоднего успешного сезона и икру аквакультурной форели.

Ранее сообщалось, что приготовление бутербродов с красной икрой на семью обойдется минимум в 520 рублей. С начала ноября икра подешевела почти на 10%. При этом производители и торговые сети предлагают икру разных вариантов фасовки.