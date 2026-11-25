25 ноября, 20:58Экономика
Росрыболовство заявило об отсутствии предпосылок для дефицита красной икры
Фото: depositphotos/daffodil
Российский рынок красной рыбы и икры обеспечен стабильно, а физического дефицита красной икры не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
В ведомстве пояснили, что предложение складывается из продукции текущего и предыдущего сезонов, аквакультурной рыбы и импортных поставок.
Перед новогодними праздниками возможны конъюнктурные и сезонные колебания стоимости, однако условий для ажиотажного спроса нет. Обоснованность ценовой динамики, по мнению Росрыболовства, следует оценивать по всей товаропроводящей цепочке – от импортеров и дистрибьюторов до организаций торговли.
В торговом обороте сейчас остается продукция, выпущенная по итогам успешной путины 2025 года. Параллельно увеличивается доля отечественной аквакультуры: ее объемы слабее привязаны к цикличным подходам тихоокеанских лососей.
По данным Россельхознадзора, за лососевую путину в системе "ВетИС" оформили производство около 5,2 тысячи тонн икры лососевых. Предложение также включает переходящие запасы прошлогоднего успешного сезона и икру аквакультурной форели.
Ранее сообщалось, что приготовление бутербродов с красной икрой на семью обойдется минимум в 520 рублей. С начала ноября икра подешевела почти на 10%. При этом производители и торговые сети предлагают икру разных вариантов фасовки.
Стоимость 1 кг икры нерки выросла до 18 тыс рублей