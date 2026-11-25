Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который после высадки из самолета оказался на территории аэродрома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее в канале Baza появилась информация о том, что человек вышел на рулежную дорожку столичной авиагавани и направился в сторону взлетно-посадочной полосы. Из-за этого в аэропорту якобы приостановили вылеты.

В авиагавани уточнили: пассажир прибывшего рейса при высадке отклонился от маршрута к автобусу.

"Ситуация была оперативно урегулирована: пассажира задержали сотрудники службы безопасности аэропорта", – сообщили в воздушной гавани.

Позднее мужчину передали наряду полиции. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают профильные службы.

До этого в Китае 61-летнюю пассажирку отправили под административный арест на пять суток: перед посадкой в самолет она подбросила монеты на удачу, и они попали в двигатель. Еще четыре монеты упали в щель у двери и на взлетно-посадочную полосу. Служащие аэропорта заметили это и приостановили посадку.