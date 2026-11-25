Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Содержание добавленного сахара в сухофруктах приближает их по калорийности к кондитерским изделиям, а диоксид серы в составе способен вызвать проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что в целом замена конфет и других сладостей сухофруктами вполне оправданна: последние, кроме вкуса, еще и насыщают организм полезными веществами. Например, чернослив эффективно помогает при склонности к запорам, поскольку содержит сорбитол. В свою очередь, инжир содержит много пищевых волокон, а курага и изюм богаты калием, магнием и железом.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Однако опасность заключается в том, что при сушке фрукты теряют воду, поэтому увеличивается концентрация сахаров и калорийность на 100 граммов продукта. По последнему показателю небольшая горсть сухофруктов может быть сопоставима с несколькими конфетами. Учитывая это, надо знать меру. Для здорового взрослого разумная порция составляет 20–40 граммов в день.

Эксперт подчеркнула, что особенно осторожными с сухофруктами должны быть пациенты с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и избыточной массой тела. Порцию необходимо выбирать индивидуально с учетом количества углеводов в меню и общей калорийности рациона.

Тем, кто имеет синдром раздраженного кишечника и склонность к вздутию живота, стоит учитывать, что содержащиеся в некоторых продуктах фруктоза и сорбитол могут усиливать неприятные симптомы, добавила Залетова.

"При выборе советую обращать внимание на состав и отдавать предпочтение тем, что не содержат добавленного сахара. В противном случае по калорийности такие сухофрукты могут приближаться к обычным кондитерским изделиям", – подчеркнула диетолог.

Если производитель не указал, что продукт уже готов к употреблению, сухофрукты лучше промывать, чтобы частично уменьшить содержание диоксида серы (Е220), которым иногда обрабатывают плоды для сохранения цвета и увеличения срока хранения.

Большинство хорошо переносят этот консервант, однако при повышенной чувствительности к сульфитам возможны кашель, затруднение дыхания, кожные реакции и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Особенно нежелательно употреблять обработанные таким образом продукты пациентам с бронхиальной астмой, предупредила Залетова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что трендовые цукаты из сосновых шишек содержат небольшое количество фенольных кислот и флавоноидов, обладающих антиоксидантным свойством. Однако говорить о способности данного продукта оказывать противовоспалительный, антимикробный и противокашлевый эффект нельзя.

