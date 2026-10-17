Роспотребнадзор: черника обладает богатым набором микроэлементов

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Черника содержит витамины, минеральные вещества и природные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки организма от повреждений. О составе ягоды, ее пищевой ценности и правилах выбора сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Особую роль играют антоцианы – растительные пигменты, придающие ягодам характерный темный цвет. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают организму противостоять окислительному стрессу. Кроме того, в чернике есть витамины группы B и витамин C, а также калий, кальций, магний и железо.

В ведомстве также отметили, что ягода содержит пищевые волокна, необходимые для нормальной работы пищеварительной системы. При этом черника остается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах содержится около 44 килокалорий.

При покупке стоит выбирать плотные и упругие ягоды темно-синего или почти черного цвета. Легкий сизый налет на поверхности считается характерным признаком свежей черники. На плодах не должно быть пятен, плесени или других признаков порчи.

Слипшиеся в комки ягоды могут указывать на неправильное хранение или начало гниения. Поэтому перед покупкой рекомендуется осмотреть упаковку и убедиться, что плоды сохранили форму и не выглядят поврежденными.

Свежую чернику специалисты советуют хранить в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов Цельсия. Ягоды лучше разместить тонким слоем в контейнере с крышкой или в емкости с отверстиями для циркуляции воздуха.

Ранее биохимик Анна Дивинская рассказала, что шиповник является лидером среди продуктов по количеству витамина C – в 100 граммах свежих ягод содержится около 650 миллиграммов аскорбиновой кислоты, что соответствует почти 930% суточной нормы.