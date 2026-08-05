Нутрициолог Дивинская: детокс-чаи и смузи не очищают организм

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Детокс-чаи и смузи не способствуют очищению организма, эта функция и так заложена в физиологии человека. Об этом News.ru заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

По ее словам, формулировка о необходимости чистки является лишь маркетинговым приемом, не имеющим отношения к реальной работе внутренних органов.

"Печень и кишечник устроены так, что внешняя чистка им попросту не нужна. Этот процесс идет круглосуточно и не зависит от того, пьет человек детокс-чай и смузи или нет. Печень не фильтр, который забивается и требует промывки, а сложная ферментативная система", – пояснила Дивинская.

Эксперт отметила, что научное сообщество также не находит подтверждений пользе подобных процедур. В Национальном центре комплементарного и интегративного здоровья США (NCCIH) отсутствуют убедительные доказательства эффективности специальных чисток для выведения токсинов.

Анализ десяти самых продаваемых продуктов, проведенный в 2023 году, не выявил доказательств, что они улучшают функцию печени. Более того, часть растительных компонентов подобных средств при бесконтрольном приеме способна провоцировать лекарственное поражение органа, подчеркнула специалист.

С клизмами и колон-чистками ситуация еще более однозначная, подчеркнула эксперт. Кишечник обладает собственной перистальтикой и микрофлорой, которая поддерживает барьерную функцию слизистой. Однако искусственное промывание нарушает электролитный баланс, вымывая полезные бактерии и повышая риск травмы стенки кишки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что здоровому человеку можно употреблять около 200–300 граммов кабачков за раз, однако нужно полагаться и на индивидуальные ощущения.

По ее словам, кабачки лучше запекать или готовить на пару. Кроме того, их можно употребить в сыром виде.