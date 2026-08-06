Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в России

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Китай стал главным поставщиком импортного научного оборудования в Россию, обогнав по объему закупок США, Германию и Японию вместе взятых. При этом доля отечественных приборов в российской науке превысила 35% и продолжает расти, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты об эффективности обновления приборной базы.

С 2021 по 2024 год российские научные организации приобрели китайскую технику на 12,7 миллиарда рублей – это 24,1% от общего объема закупок. Для сравнения: у США закупили на 4,8 миллиарда рублей (9,2%), у Германии – на 4,3 миллиарда (8,1%), у Японии – на 2,6 миллиарда рублей (4,9%).

Обновление шло по поручению президента: поставить цель обновить не менее 50% приборной базы ведущих организаций. На эти цели 218 учреждений в 38 регионах получили гранты на 54,6 миллиарда рублей, из которых 46,7 миллиарда – средства федерального бюджета.

Крупнейшим сегментом осталось российское оборудование. Объем его закупок достиг 18,6 миллиарда рублей, а доля выросла с 21,6% в 2021 году до 41,8% в 2024 году. Более половины приобретенной техники – измерительные, испытательные и навигационные приборы.

Вместе с тем аудиторы выявили потребность в 118 видах приборов, которые не выпускаются ни в России, ни в дружественных странах. Счетная палата рекомендовала учесть этот перечень при формировании госзаданий на научные разработки, чтобы включить в них темы по созданию и производству необходимого оборудования.

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