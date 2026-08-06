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06 августа, 03:59

Политика

В ОП РФ предложили ввести школьные выплаты к 1 сентября

Фото: depositphotos/Professor25

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости выступил с инициативой о введении ежегодной федеральной выплаты к началу учебного года. По его мнению, размер такой поддержки в текущем году должен составить около 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

Гриб убежден, что материальная помощь должна распространяться на все семьи, где есть ученики с 1-го по 11-й класс. Он пояснил, что сборы в школу включают в себя не только покупку канцелярии и учебников, но и приобретение формы, спортивной одежды и обуви, что выливается в серьезные траты. Введение пособия, по словам члена ОП РФ, стало бы весомым подспорьем для родителей.

Сейчас единая федеральная выплата к 1 сентября законодательством не предусмотрена. Однако в ряде регионов действуют местные меры поддержки, нацеленные преимущественно на многодетные семьи. Например, в Москве на время обучения школьникам ежегодно компенсируют покупку комплекта одежды.

Ранее в ОП предложили ввести в школах субъектов РФ курсы углубленного изучения родного языка. Введение углубленного курса предлагается с первого по одиннадцатый классы. При этом принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы.

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