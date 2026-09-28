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01:56

Культура

Никита Кологривый сыграет самого себя в новом сезоне "Папиных дочек"

Фото: Агентство ''Москва''/Юлия Морозова

Актер Никита Кологривый принял участие в съемках сериала "Папины дочки. Новые". Премьера шестого сезона проекта с его участием состоится 16 октября, сообщает газета "Известия".

В новых сериях артист появится в роли самого себя. По словам Кологривого, работа в формате классического ситкома стала для него творческим экспериментом, ради которого пришлось "выкрутить собственное эго на максимум".

"Сценаристы меня не щадили: добавили ложечку дегтя, молодцы. Для меня это в каком-то смысле миссионерский проект, потому что у меня есть дочь Есения, и она тоже будет это смотреть", – поделился актер.

Ранее в Санкт-Петербурге начались съемки нового полнометражного фильма о семье Васнецовых-Васильевых – "Папины дочки. Свадьбы не будет!". Картина выйдет в российский прокат 11 февраля 2027 года.

По сюжету старшая дочь Веника и Даши – Соня – и ее одноклассник Игорь собираются пожениться, однако свадьба оказывается под угрозой. Герои отправляются в Санкт-Петербург, где их ждут погони, авантюры и неожиданные испытания.

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