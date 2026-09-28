Заммэра Горбенко назвал Московский марафон одним из главных беговых событий России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский марафон – это одно из главных беговых событий России, которое вносит вклад в укрепление имиджа столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.

По словам Горбенко, марафон занимает важное место в спортивном календаре Москвы благодаря своей массовости. Каждый год мероприятие собирает десятки тысяч участников и болельщиков со всего мира, способствуя популяризации спорта и повышению туристической привлекательности столицы.

Соревнования были разделены на два дня. 26 сентября состоялся забег на 10 километров, а также детские старты на 400 и 800 метров для участников от 4 до 13 лет. Победителем на дистанции 10 километров в абсолютном зачете стал Владимир Никитин с результатом 27 минут 53 секунды. Среди женщин первой финишировала Светлана Аплачкина – 31 минута 44 секунды.

На следующий день прошел забег на марафонскую дистанцию. Победителем среди мужчин в абсолютном зачете стал кениец Майка Кипкосгей Чемвено, пробежавший 42,2 километра за 2 часа 10 минут 36 секунд. У женщин первое место заняла эфиопская атлетка Нурит Шимелс с результатом 2 часа 26 минут 32 секунды, обновив рекорд соревнований.

В национальном зачете лучшим оказался Дмитрий Неделин, преодолевший дистанцию за 2 часа 11 минут 1 секунду. Среди женщин первенство взяла Луиза Лега – 2 часа 28 минут 50 секунд.

Одним из нововведений марафона в этом году стал отдельный зачет для спортсменов-любителей. За призовые места и денежные вознаграждения боролись участники дистанций 10 и 42,2 километра, стартовавшие вне кластера элитных атлетов.

Общий объем призовых средств марафона достиг отметки в 11,57 миллиона рублей. На прямые денежные вознаграждения было направлено 7,27 миллиона рублей, тогда как на премиальные выплаты за личные рекорды ушло 4,3 миллиона. Участники, занявшие призовые места, были награждены кубками и подарками от организаторов и партнеров мероприятия, а все преодолевшие дистанцию бегуны получили памятные медали с логотипом забега.

Всего участие в Московском марафоне приняли свыше 45 тысяч человек. Маршрут начался для спортсменов на улице Косыгина, а закончился в "Лужниках". Забег охватил набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, а также Тверскую улицу. Результаты участников фиксировались системами хронометража, видеорегистрации и судьями.