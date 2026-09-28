В Москве псевдоакушерка получила 3,5 года колонии за смерть новорожденного

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Суд в Москве дал 3,5 года колонии лжеакушерке за смерть новорожденного после принятых ею родов. Об этом сообщила пресс-служба Главного столичного управления СК России по городу в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 14 декабря 2025 года: осужденная приняла роды у блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева) прямо в квартире, при этом сам процесс происходил в надувном бассейне. Женщина не являлась медицинским работником с квалификацией "акушерство и гинекология" и не имела высшего медицинского образования.

Как заявили в СК, женщина пришла в квартиру на улице Полины Осипенко накануне вечером, когда у Ракаевой начались схватки. Через некоторое время после родов состояние младенца резко ухудшилось. Несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, ребенок умер.

Следствие установило, что осужденная утверждала, что владеет навыками родовспоможения, хотя никогда не проходила соответствующего обучения. Рассмотрев дело, суд признал ее виновной по части 2 статьи 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской деятельности"), а также по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее сообщалось, что уголовные дела возбудили после смерти в больнице Нижнего Тагила двух детей – полуторагодовалого ребенка и 12-летнего мальчика. Младенца госпитализировали в феврале, однако необходимые экстренные меры, включая обследование и операцию, приняты не были. Вскоре после этого ребенок умер.

В тот же день в той же больнице скончался 12-летний мальчик. Следствие проверяет версию о том, что обоим детям могла быть оказана ненадлежащая медицинская помощь.