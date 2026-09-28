Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 13:12

Происшествия

В Москве псевдоакушерка получила 3,5 года колонии за смерть новорожденного

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Москве дал 3,5 года колонии лжеакушерке за смерть новорожденного после принятых ею родов. Об этом сообщила пресс-служба Главного столичного управления СК России по городу в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 14 декабря 2025 года: осужденная приняла роды у блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева) прямо в квартире, при этом сам процесс происходил в надувном бассейне. Женщина не являлась медицинским работником с квалификацией "акушерство и гинекология" и не имела высшего медицинского образования.

Как заявили в СК, женщина пришла в квартиру на улице Полины Осипенко накануне вечером, когда у Ракаевой начались схватки. Через некоторое время после родов состояние младенца резко ухудшилось. Несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, ребенок умер.

Следствие установило, что осужденная утверждала, что владеет навыками родовспоможения, хотя никогда не проходила соответствующего обучения. Рассмотрев дело, суд признал ее виновной по части 2 статьи 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской деятельности"), а также по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее сообщалось, что уголовные дела возбудили после смерти в больнице Нижнего Тагила двух детей – полуторагодовалого ребенка и 12-летнего мальчика. Младенца госпитализировали в феврале, однако необходимые экстренные меры, включая обследование и операцию, приняты не были. Вскоре после этого ребенок умер.

В тот же день в той же больнице скончался 12-летний мальчик. Следствие проверяет версию о том, что обоим детям могла быть оказана ненадлежащая медицинская помощь.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика