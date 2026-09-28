Режиссер "Человека-паука" Джон Уоттс снимет первый фильм новой трилогии "Звездных войн"

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Последние джедаи"; режиссер – Райан Джонсон; производство – Lucasfilm Ltd., Ram Bergman Productions, Walt Disney Pictures

Американский режиссер Джон Уоттс, снявший трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом, займется постановкой первого фильма новой трилогии "Звездных войн" по сценарию Саймона Кинберга. Картина станет десятым эпизодом саги и продолжит историю после событий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход", сообщает ряд зарубежных СМИ.

Knight Edge Media пишет, что Дейзи Ридли вернется к роли Рей, однако в первой части ее появление будет небольшим. При этом отдельный фильм о героине под названием "Новый орден джедаев" издание назвало отложенным.

По данным The Hollywood Reporter, предстоящий фильм Уоттса пока не получил одобрения Disney. Однако Knight Edge Media пишет, что съемки могут начаться в 2027 году, если работа пойдет по плану. В Lucasfilm эту информацию не комментируют.

До работы над "Человеком-пауком" Уоттс снял хоррор "Клоун" и триллер "Полицейская тачка". Позднее он поставил фильм "Одинокие волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. Вместе с Кристофером Фордом режиссер выступил шоураннером сериала "Звездные войны: Опорная команда" и снял две его серии.

Следующим фильмом в рамках франшизы "Звездные войны" в кинотеатрах станет "Звездный истребитель" Шона Леви с Райаном Гослингом. Премьера назначена на 28 мая 2027 года.

Ранее Marvel Studios раскрыла первых участников актерского состава нового фильма о Людях Икс, который войдет в кинематографическую вселенную Marvel.

В частности, роль Джин Грей исполнит актриса Сэди Синк, известная по роли Макс Мэйфилд в сериале "Очень странные дела". Она уже появлялась в этом образе в фильме "Человек-паук: Новый день".