Организаторы подпольной лаборатории психотропных веществ предстанут перед судом в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Перед судом предстанут 32-летний мужчина и 36-летняя женщина, которых обвиняют в покушении на незаконный сбыт и сбыте психотропных веществ, а также незаконном хранении прекурсоров. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В 2025 году обвиняемые оборудовали в квартире жилого дома на улице Липецкой стационарную лабораторию кустарного типа. Там они изготовили более 1,2 килограмма вещества с амфетамином для последующего сбыта.

При этом одну из партий амфетамина им удалось продать. Также следствие установило факт хранения психотропных веществ для личного потребления в особо крупном размере.

Во время обыска психотропные вещества изъяли. В квартире также обнаружили химические реактивы, лабораторное оборудование, посуду, упаковочные материалы и другие предметы. Лефортовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ранее в Москве задержали 46-летнюю россиянку, оставившую в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном. При обыске у женщины полицейские нашли девять свертков с наркотиками, три банковские карты и мобильный телефон. В ее квартире обнаружили пакеты с мефедроном, зип-пакеты, свертки, колбы и электронные весы.