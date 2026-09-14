Столичные полицейские пресекли сбыт почти полкилограмма наркотиков

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В Москве пресекли сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Правоохранители задержали 45-летнего местного жителя около дома на улице Айвазовского. При обыске в его квартире на той же улице обнаружили 3 куска спрессованного вещества растительного происхождения, 29 свертков, электронные весы, полимерные пакеты, контейнеры и бутылки с веществами, а также упаковочные материалы.

Исследование показало, что в изъятом содержится мефедрон общей массой 495 граммов. Остальные вещества направлены на экспертизу. Задержанный признался, что готовил тайники-закладки для сбыта наркотиков на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Раменском районе Подмосковья полиция ликвидировала очаг произрастания дикорастущей конопли. Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям. В результате их скосили, а затем сожгли. Общий вес уничтоженного сырья превысил 600 килограммов.