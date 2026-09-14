Жительницу Владивостока осудят за сокрытие вида на жительство в США

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Во Владивостоке перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в сокрытии факта получения вида на жительство в США. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, в 2024 году женщина, имея российское гражданство, вместе с несовершеннолетней дочерью оформила вид на жительство в Соединенных Штатах. При этом она не направила обязательное уведомление в орган миграционного контроля, скрыв эти сведения.

Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Ранее сообщалось, что семье американского фермера Джастаса Уолкера, который переехал в Россию в 90-х, аннулировали вид на жительство, из-за чего им грозило выдворение. Сам фермер подчеркивал, что не хочет уезжать из страны, поскольку он вложил много средств в хозяйство на Алтае.

Позже он рассказал, что его родных не будут выдворять с российской территории. По словам Уолкера, он был на приеме, где ему сообщили, что оснований для выдворения нет.