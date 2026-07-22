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22 июля, 10:48

Шоу-бизнес

Актриса Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства РФ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Певица Найке Ривелли и ее мать, итальянская актриса Орнелла Мути начали оформлять российское гражданство. Об этом РИА Новости заявила сама Ривелли.

"Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома", – сказала певица.

Ривелли пояснила, что у ее семьи есть русские корни, поэтому она и ее мать не могут отречься от своего происхождения. Певица добавила, что ни она, ни Мути не сталкивались с критикой за планы получить гражданство и частые поездки в РФ.

Дочь известной актрисы рассказала, что многие итальянцы хорошо относятся к России и ее культуре. Она напомнила, что во время пандемии коронавируса россияне поддерживали ее страну.

Ранее Ривелли заявила, что намерена приобрести жилье в Москве или Санкт-Петербурге. Она также отметила, что вместе с матерью часто бывает в России и не планирует менять свою позицию из-за политической ситуации.

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