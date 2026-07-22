Грузовик столкнулся с поездом в Кировской области

Фото: МАХ/"МЧС Кировской области"

Грузовик "КамАЗ" столкнулся с локомотивом поезда на железнодорожном переезде в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 22 июля вблизи поселка Старцево Верхнекамского района. В результате пострадали водитель и пассажир грузовика. Кроме того, при ударе из кузова "КамАЗа" рассыпались лесоматериалы, добавили представители Горьковской железной дороги (ГЖД).

"Железнодорожники ведут работы по расчистке переезда для открытия движения автотранспорта. На график движения других поездов ДТП не повлияло", – указали представители перевозчика.

Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее пассажирский поезд сообщением Москва – Дербент столкнулся с трактором на железнодорожном переезде в районе станции Берикей в Дагестане. В результате аварии никто не пострадал. Через несколько минут после случившегося поезд возобновил движение по маршруту. На график других поездов ситуация с ДТП не повлияла.

