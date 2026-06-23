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23 июня, 05:27

Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в Китае

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Туристический автобус столкнулся с экскаватором в китайском городе Хуньчунь. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма провинции.

Всего в салоне находились 33 пассажира, 24 из которых – граждане России. Никто из россиян в результате аварии не пострадал.

В ведомстве уточнили, что легкие травмы получили 3 китайских пассажира, их жизни ничего не угрожает. Также отмечается, что туристы въехали в КНР самостоятельно в рамках безвизового режима, не прибегая к услугам туроператоров.

Ранее 4 человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции. Еще 26 человек получили ранения, пять из них получили тяжелые травмы.

По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего автобус перевернулся.

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