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20 июня, 21:19

Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Aytug Can Sencar

Четыре человека погибли, еще 26 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом сообщили РИА Новости в губернаторстве региона.

ДТП произошло в районе Гелендост на трассе Испарта – Конья. Водитель туристического автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Из 26 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии.

"Это наши граждане, иностранцев, в том числе, российских туристов, по последним данным, нет", – заявили в губернаторстве.

Все пострадавшие госпитализированы, ведется расследование ДТП. По данным телеканала A Haber, водитель автобуса вез людей в город Конья после экскурсии по населенным пунктам провинции Испарта.

Ранее сообщалось, что свыше 80 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов возле английского города Бедфорд. В результате случившегося в больницы были доставлены 33 человека. Помощь оказана еще 56 людям.

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