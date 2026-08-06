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06 августа, 16:54

Происшествия

Двое пострадавших при наезде автомобиля в Омске находятся в реанимации

Фото: MAX/"Прокуратура Омской области"

Два человека, пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Омска, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава области.

Всего восемь человек пострадали в аварии на Ленинградском мосту. Шестерых из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю нужную помощь, при необходимости привлекая к лечению специалистов федерального уровня через телемедицинские каналы связи.

При этом в областной прокуратуре ТАСС сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Водитель LADA Granta въехал в толпу пешеходов в Омске 6 августа. Инцидент случился на пересечении улиц Масленникова и Карла Маркса.

По версии следствия, 64-летнему мужчине за рулем стало плохо с сердцем, из-за чего машина вылетела на островок безопасности. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

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