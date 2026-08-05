Шесть машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Массовое ДТП произошло на 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" в городском округе Мытищи, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Предварительно, столкнулись шесть автомобилей, которые двигались в попутном направлении. За помощью врачей никто не обращался.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в результате ДТП в Зеленоградском административном округе Москвы пострадал юноша 2012 года рождения. Подросток ехал по тротуару на электросамокате мощностью 350 ватт, а затем столкнулся с автомобилем, выезжавшим с прилегающей территории.

