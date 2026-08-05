Подросток на электросамокате пострадал в ДТП в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Юноша 2012 года рождения пострадал в ДТП в Зеленоградском административном округе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Михайловке. Мальчик двигался по тротуару на электросамокате мощностью 350 ватт, а затем столкнулся с автомобилем, выезжавшим с прилегающей территории.

Уточняется, что ребенок не имел права управления электросамокатом. После аварии его доставили в медицинское учреждение.

"Установление причин дорожной аварии и обстоятельств передачи права управления электросамокатом подростку на контроле в прокуратуре", – добавили в пресс-службе.

Ранее автомобилист сбил мужчину и шестилетнего мальчика на Люблинской улице в Москве. Кроссовер Hyundai Creta выехал на тротуар, где столкнулся с пешеходами. Предварительно, водитель не справился с управлением. Пострадавших госпитализировали.