Трамп считает, что прогресс в вопросе урегулирования конфликта РФ и Украины достигнут

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Президент США Дональд Трамп считает, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Вашингтон работает над урегулированием кризиса и наблюдает некий результат в этом вопросе. Однако Трамп не уточнил, о каком именно прогрессе идет речь.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. При этом конкретных сроков и какой-либо определенности сейчас нет.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. РФ будет ждать новых идей и предложений со стороны США.