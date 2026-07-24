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24 июля, 04:58

Политика

Сотрудники администрации США планируют посетить РФ

Фото: depositphotos/eabff

Представители американской администрации намерены посетить Россию. Об этом ТАСС сообщила конгрессвумен Анна Паулина Луна.

По словам республиканки, визит законодателей ожидается осенью или зимой, причем вместе с ними в РФ отправятся и правительственные чиновники, не являющиеся выборными лицами.

Конкретные имена участников поездки Луна не раскрыла. Она также допустила, что в скором времени может последовать совместное заявление глав внешнеполитических ведомств двух стран – Сергея Лаврова и Марко Рубио. Однако не привела никаких подробностей.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, могут в ближайшее время посетить Москву. Разговоры о вероятном визите ведутся уже достаточно давно. По информации журналистов, речь идет именно о скорых сроках.

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