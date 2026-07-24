Минпромторг РФ поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных авто

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Минпромторг РФ поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей права бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов, с которым ознакомились РИА Новости.

В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских легковых машин сроком на один год после их первичной регистрации.

В ведомстве также выразили готовность разработать перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться данная мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу.

Ранее гибридные автомобили российского бренда Esteo внесли в программу льготного кредитования Минпромторга для машин на новых источниках энергии. Внедорожники производит "АГР Холдинг" вместе с китайской компанией Defetoo на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Кроме того, на них распространена выгода в размере 925 тысяч рублей.