Столичные улицы становятся площадками для съемок сериалов и фильмов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичные площадки кинопарка и кинозавода "Москино", а также городские локации позволяют воссоздавать в кадре различные исторические эпохи. В Департаменте культуры Москвы рассказали о текущих проектах, которые реализуются при поддержке города.

Для съемок сериала "Князь Андрей" на территории кинопарка "Москино" построили натурные площадки "Древнерусский город" и "Палаты князя Андрея". Архитектурный ансамбль с интерьерами возводился специально для проекта. Создатели принципиально отказались от павильонов, чтобы обеспечить естественное освещение в кадре.

Декораторы восстанавливали облик сооружений по историческим чертежам, ориентируясь на сохранившийся фрагмент башни в Суздале. В этих декорациях сняли почти все финальные серии.

Сериал "История его служанки" использует технологии виртуального продакшена кинозавода "Москино". Павильон с LED-экранами применялся для создания городских видов XIX века. Для интерьерных сцен построили полноценные декорации дворянской усадьбы: вручную подбиралась и реставрировалась мебель, включая старинный рояль и редкий обеденный стол.

Производство сериала, рассчитанного примерно на 90 серий, ведут одновременно четыре режиссерские и две съемочные группы. Главные роли исполняют Матвей Лыков и Милана Бру.

Кинопарк также задействован в производстве биографического фильма "Цирк" о советском эквилибристе Льве Осинском. В картине заняты Рузиль Минекаев, Никита Кологривый, Павел Прилучный и Владимир Мишуков. Сцены перестрелки времен Великой Отечественной войны снимали в декорации "Брестская крепость" с участием постановщиков трюков и пиротехников. Выход фильма в прокат запланирован на 2027 год.

Съемки сериала "Мосгаз. Дело № 12" проходили на площадке "Москва времен конструктивизма", стилизованной под 1984 год, и в интерьерах Первой градской больницы. В массовой сцене задействовали около 50 актеров, трамваи и ретроавтомобили. Исполнительный продюсер Арменуи Акопова отметила, что Московская кинокомиссия оперативно помогла согласовать съемки на городских площадках.

Сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" воспроизводит атмосферу 2000-х годов и наших дней. Для проекта сшили более 250 костюмов и подобрали около тысячи нарядов из проката. Съемки прошли в кинопарке "Москино" на площадках "Ковбойский городок" и "Провинциальные города Европы", а также в знаковых точках города: на Котельнической набережной, Пушкинской площади и в телецентре "Останкино". Согласовать сложные локации в центре удалось менее чем за месяц при содействии Московской кинокомиссии.

Главные роли исполнили Иван Янковский, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стоилкович, Андрей Максимов и Рузиль Минекаев.

С марта 2025 года в Москве действует программа рибейтов для международных кинопроектов. Российские компании, работающие с зарубежными партнерами, могут компенсировать до 45 процентов затрат в столице, максимум 50 миллионов рублей на проект.

Программа также включает визовую поддержку и скидки до 50 процентов на проживание в отелях. Уже поданы первые заявки. В числе анонсированных проектов – военная драма "Битва за Москву. Ташкентская дивизия" совместно с "Узбекфильм" и российско-индийский фильм "Смэш" с участием двукратного призера Олимпиады Пусарлы Венкаты Синдху.

Также московские школьники приняли участие в создании 30-серийного вертикального сериала в кинопарке "Москино". Ученики медиаклассов работали на площадке вместе с профессиональной съемочной группой и попробовали себя в ролях режиссера, сценариста, актера, оператора, постановщика и линейного продюсера.