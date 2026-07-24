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24 июля, 11:59

Шоу-бизнес

Бузова рассказала о трудностях восстановления после травмы колена

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что восстановление после травмы колена дается ей непросто. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети певицы.

Сейчас она проходит реабилитацию дома. По словам телеведущей, пока она не может свободно передвигаться и все еще испытывает боль в ноге.

Певица также показала подписчикам вакуумное приспособление, убирающее лишнюю жидкость, снижающее отек и ускоряющее процесс заживления. Бузова добавила, что рана заживает достаточно долго, так как она оказалась большой. Если не пользоваться прибором, артистке придется снова пойти на операцию.

Она также пожаловалась на частые перевязки и бытовые ограничения. Особенно тяжело соблюдать запреты летом, когда хочется гулять, призналась артистка.

В июне певица упала в ванной и раздробила колено. Ее прооперировали в одном из столичных медучреждений и наложили 40 швов, после чего она могла передвигаться только на инвалидной коляске. Пиар-директор Бузовой Антон Богославский отмечал, что открытого перелома не было, но артистка потеряла много крови.

Позже Бузова встала на костыли. Она выразила надежду на то, что этот навык ей больше никогда не пригодится.

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