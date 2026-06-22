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22 июня, 18:55

Шоу-бизнес

Бузова впервые встала на костыли после травмы колена

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые встала на костыли после полученной ей травмы колена. Видео она поделилась на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На кадрах видно, как артистка делает первые шаги на костылях. Она выразила надежду, что этот навык ей больше никогда не пригодится. Бузова рассказала, что пока она не может вставать на травмированную ногу. Также до снятия швов ей запрещено сгибать колено.

Бузова раздробила колено, упав в ванной в своей квартире. Ее прооперировали в одном из столичных медучреждений и наложили 40 швов. После этого она передвигалась в инвалидной коляске.

По словам пиар-директора артистки Антона Богославского, открытого перелома не произошло, но знаменитость потеряла много крови. Ей предстоит длительная реабилитация.

Позже Бузова подчеркнула, что намерена требовать денежную компенсацию от работников, которые занимались ремонтом в ее квартире. Она добавила, что в момент падения плитка разбилась, что указывает на некачественную установку.

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