Возлюбленная Диброва опровергла сообщения о переломе руки телеведущего

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после вечеринки в столичном клубе. При этом вскоре медики отпустили его домой. Ситуацию вокруг звезды прокомментировали его бывшая и нынешняя возлюбленные, а также окружение журналиста. Подробности – в материале Москвы 24.

"Информация сильно преувеличена"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы во время отдыха в столичном ночном клубе. Как сообщили СМИ 21 июня, журналист получил серьезные травмы, в том числе сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины на лице. Говорилось даже о переломе руки, а также о необходимости установки металлических пластин. Однако, как заверила в беседе с изданием "СтарХит" нынешняя избранница знаменитости, нутрициолог Екатерина Гусева, телеведущий уже дома и чувствует себя хорошо.





Екатерина Гусева нутрициолог Дмитрий Александрович в порядке, информация о происшествии сильно преувеличена. Он уже дома. У него ничего не сломано, есть только царапина.

Экс-супруга телеведущего Полина тоже заметила, что "с Дмитрием все в порядке". Она не смогла навестить Диброва в больнице и не располагала подробностями, потому что находилась за границей вместе со своим женским клубом.

При этом в окружении журналиста не удивились инциденту, заявив, что телеведущий всегда любил отдохнуть с размахом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое", – отметили знакомые Диброва.

В Сети неоднозначно отреагировали на новость о травмах телеведущего. Одни посочувствовали ему и посоветовали обратить внимание на здоровье, другие порекомендовали вести более умеренный образ жизни.

"Дима, береги себя, а то с носом и головой не шутят, здоровья тебе!", "в его 66 лет ночь надо встречать в постели, и желательно одному", "как же его колбасит, даже как-то и жалко уже", "тусуется как малолетка, даже выглядит смешно", – написали пользователи.

"Где ребенок?"

Фото: телеграм-канал Mash

Параллельно с новостями в Сети завирусилось видео, снятое во время той самой вечеринки в одном из столичных клубов. На кадрах Дибров отплясывал возле диджейского пульта. Там же была замечена женщина, похожая на политика Ирину Хакамаду. Мероприятие проходило в ночь с 20 на 21 июня: под утро посетители стали расходиться, тогда-то Дмитрий оступился и упал с лестницы.

По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел, когда ведущий искал в толпе подругу девушки, с которой недавно познакомился. Дмитрий якобы предложил одной из дам поехать к нему на Рублевку, чтобы обсудить творчество Достоевского, в частности роман "Братья Карамазовы". Девушка заявила, что пришла со знакомой, – в ответ Дибров пригласил и ее. Троица направилась к выходу, но на лестнице журналист потерял из виду подругу своей спутницы.

"Где ребенок?" – спросил Дибров, имея в виду "потеряшку".

В этот момент Дмитрий якобы не удержался, упал и потерял сознание. Охрана вызвала скорую, и Диброва доставили в Боткинскую больницу. Предполагалось, что знаменитость проведет под наблюдением медиков несколько дней, однако уже к вечеру 21 июня СМИ сообщили, что журналист написал отказ от медвмешательства и отправился залечивать раны дома. При этом телеведущий пообещал медикам приехать на обязательный осмотр. Кроме того, Дибров оставил врачам послание.

"Счастье есть удовольствие без раскаяния", – гласит надпись на значке, который медработники нашли после процедур Дмитрия.

В сентябре 2025-го суд расторг брак телеведущего и Полины Дибровой. Пара рассталась после 16 лет брака. Причиной стало то, что Полина ушла к бизнесмену Роману Товстику. Ситуация осложнялась тем, что примерно в то же время Роман оформлял развод с супругой Еленой, матерью его шестерых детей. Дибровым удалось сохранить дружеские отношения ради троих общих сыновей.

После развода телеведущий то и дело попадал в заголовки СМИ, в основном в связи со скандалами. Его часто замечали в увеселительных заведениях, а в ноябре 2025-го он вовсе угодил в секс-скандал. Тогда в Сети завирусилось видео, на котором Дибров выходил из машины с расстегнутыми штанами и в компании девушки. Позднее он рассказал, что его шантажировали неизвестные и вымогали деньги, угрожая опубликовать компрометирующие кадры. Телеведущий отказался заплатить.